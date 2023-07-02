GRADE 6
Jah’Pri Cooks, *Jorge Rodriguez, Chi’Anna Walker-Robertson, *Johntrell Wright
GRADE 7
Keyanna Cursey, Ethan Franklin, Shemiyah Sellers
GRADE 8
Jahcier Braithwaite, Calypso Davis, *Jesse Durick, Alexander Kantola, Makaden LaFever, Shelby Long, Tavion Lott, James Pivovar, Juliana Reagles, Ryan Smith, Justin Sumeland
GRADE 9
Damiyah Cleveland, Janyla Reed, Donshai Young
GRADE 10
Stacey Foreman, Jaylen James
GRADE 11
*Logan Kelley, *Ian Peterson, Juan Quevedo, Juven Willms
GRADE 12
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Jaydin Freitag, Alexander Gonzales, Gabriella Schroeder
*Indicates straight A's