For tickets drawn Sunday, July 2, 2023
Wisconsin
All or Nothing Evening: 3-5-6-7-7-12-14-15-16-18-20 Midday: 4-5-6-7-8-11-13-17-18-19-22
Pick 3 Evening: 5-0-0 Midday: 5-7-1
Pick 4 Evening: 8-0-5-1 Midday: 2-0-8-7
Megabucks Tonight’s estimated jackpot: $1 million
SuperCash 12-16-27-32-33-39, Doubler: No
Badger 5 5-13-14-26-30 Monday’s jackpot: $40,000
Illinois
LuckyDay Lotto Evening: 1-13-18-24-40 Midday: 7-19-22-39-41
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Pick Three
Evening: 4-2-8, Fireball 3 Midday: 3-7-5, Fireball 8
Pick Four
Evening: 1-9-5-3, Fireball 6 Midday: 3-7-8-8, Fireball 8 Multi-State
Mega Millions Tuesday’s estimated jackpot: $400 million
Powerball (drawn Monday) 15-26-31-38-61, Power Ball 3, Power Play 3 Tonight’s estimated jackpot: $546 million
For tickets drawn Monday, July 3, 2023
Wisconsin
All or Nothing Evening: 1-4-5-6-10-11-12-16-18-21-22 Midday: 4-5-9-11-12-14-16-18-19-21-22
Pick 3 Evening: 1-5-1 Midday: 7-8-6
Pick 4 Evening: 1-4-7-9 Midday: 1-7-4-9
SuperCash
3-7-10-14-23-39, Doubler: No
Badger 5 4-17-25-26-30 Tuesday’s estimated jackpot: $54,000
Illinois
LuckyDay Lotto Evening: 10-11-30-31-38 Midday: 2-8-32-40-43 Monday’s estimated jackpot: $250,000
Pick Three
Evening: 1-8-6, Fireball 4 Midday: 9-3-8, Fireball 0
Pick Four
Evening: 8-1-8-9, Fireball 1 Midday: 7-0-1-9, Fireball 0
Extra Shot Lotto
10-17-20-22-33-34, Extra Shot 11 Lotto Million 1: 19-25-32-44-47-49 Lotto Million 2: 3-4-6-16-27-29 Monday’s jackpot: $18.65 million Thursday’s estimated jackpot: $18.8 million