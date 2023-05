Gift this article Share this article paywall-free.

Kenosha Unified School District recognized district personnel and others with special honors during 2023 Recognition Week activities May 1-5.

Kenosha Unified's recognition program acknowledges individuals along their career path for their service to the district and public education. It is a part of the district’s culture and celebrates staff within the district, as well as those who support staff and students.

Award recipients included:

5 YEAR HONORS

Felipe Alfaro, Darlene Andre, Chelsea Arndt, Jonathan Arnett, Noah Baas, Samantha Baldwin, Sandra Banaszak, Heidi Barter, Kimberly Belsky, Laura Benson, Jason Bohlman, Lauren Boresch, Jacob Brooks, Kathleen Brown, Erica Burleson, Cailee Carlborg, Dana Cash, Cristine Casper, Brittany Chase, Chanette Chatman, Emily Coroneos, Michelle Craig, Teresa Curley, Catherine Daane, Kimberly Decker, Alyssa Diaz, Lisa Dresen, Leah Enwright, Corinna Eppers, Robert Gladem, Sally Gore, Cody Hahn, Sara Hanson, Ryley Harlow, Aimee Henkes, Brooke Henley, Sydney Hertogs, Abdual Hilton Jr., Bridgett Hodges, Paul Hoffman, Keith Hotchkiss, Sarah Hubbard, Kristine Jones, Donald Ketterhagen, Marie Kilps, Dawn Kittle, Danielle Kohler, Theodore Lasco, Jacob Lawler, Madeline Liberacki, Angela Lindeman, Matthew Maccari, Robyn Mackenzie, Beth Marecek, Susan Marsteller, John Mattner, Lavonne McRoberts, Kelsey Mentek, Cameron Mikutis, Michelle Miloslavic, Nicholas Myers, Amanda Nickel, Kimberly Olson, Danielle Passafaro, Ryan Pecore, Rachel Petersen, Michelle Piekarski, Donna Povkovich, Sarah Preiss, Christina Reif, Carly Remus, Kendra Richter, Christopher Rosales, Autumn Rossmann, Kyle Rudin, Amy Ruehle, Florinda Ruffolo, Eric Santos, Alexis Schaefer, Karen Sens, Thomas Stapleman, Kaylynn Steinmetz, Kara Swenby, Abigail Tackett, Bryan Thul, Tricia Tirabassi, Charley Tocci, Joanna Toff, Andrew Tolstyga, Amy Totts, Rebecca Trower, Samantha Truax, Elise Valeri, Matthew Venci, Noah Voegeli, Renee Wall, Jill Watring, Tammy Webber, Haven Wells, Thomas White, Teresa Wiesztort, Ashley Wolf, Karla Wolf, Timothy Wright, Suzanne Zidek, Kathleen Ziebell

10 YEAR HONORS

Annie Akins-Pringle, Jacqueline Altreuther, Paul Antaramian, Travis Ciesielski, Robert Curtiss, Lynda Hargrove, David Haselwander, Karl Holz, Tyler Hunter, Joseph Loewen, Mallory Marano, Jameel Massouh, Norvilus Monestime, Nelly Peregrini, Nateya Robinson, Tanya Ruder, Anna Santelli, Mary Santelli, Maria St Ange, Jake Zalokar

15 YEAR HONORS

Scott Adamczyk, Barbara Anderson, Drew Baker, Shannon Bane, Jayne Buban, Athena Burmeister, Nicolas Cicerale, Carol Cooney, Katherine Crowe, Casey Cushman, Paul Darbutas, Gale Deangelis, Shannon Domenk, Charles Domine, Keith Ebner, Steven Ekstrom, Kevin Erb, Rosario Figueroa, Jordan Gallitz, Amanda Galster, Nicole Gamez, Erin George, Dominic Giannini, Judith Granados, Catherine Hagg, Caitlin Hansome, Rachel Hanspal, Ann Harmann, Airielle Hodges, Mary Hood, Janette Houte, Janet Hughes, Jeri Jahns, Heather Kamikawa, Kristin Krueger, Lisa Labatore, Dawn Lampada, Amelia Lee, Jennifer Lindsay, Tracey Lowe, Aaron Mason, Jennifer Matera, Gary Matthews, Amy Meltzer, Tonya Miller, Ardis Mosley, Tiffany Norphlet, Samantha Petersen, Lindsay Pytel, Adam Rogahn, Carlos Rosillo, Rossella Schiavi, Michelle Schroeder, Andrea Shike, Eric Sutkay, Laura Van Kammen, Brian Vanderhoef, Heather Waldron, Kathy Wallace, Melvin White Jr., Jennifer White, Joel Wilson, Mark Wisniewski, Cory Wood, Colin Zalokar

20 YEAR HONORS

Martha Acuna, Sarah Aguilar, Susan Akina, Patricia Begotka, Michelle Biegler, Nancy Broesch, Anthony Casper, John Choi, Rachel Conran, Martin Dombkowski, Jaime Eickner, Ernest Englund, Cody Ernest, Gina Fisher, Amy Franz, Nicole Froehlich, Sarah Gapinski, Steven Germain, Paul Gideon, Brook Greno, Laura Gulatz, Sandra Henderson, Yung-Hung Hsiao, Jessica Huizenga, Elizabeth Jania, Susan Krantz, Leticia Kubisiak, Carrie McDonald, Lucinda Michaelis, Priscilla Mogensen, Paul Mommaerts, Donna Murray, Julie Neumaier, Michael Orth, Marcie Peura-Grams, Sarah Renish-Ratelis, Amy Riedlinger, John Riedlinger, Erica Riojas Herron, Daniel Roethe, Helen Rose, Sara Sampsel, Camille Schroeder, Jill Schutzen, Daniel Shimon, Donna Shroat, Alyssa Sigman, Alan Skripsky, Elizabeth Smith, Matthew Strand, Mandy Taylor, Kellie Tuttle-Jacobs, Kristine Upham, Andrea Valeri, Todd Walther, Jane Wasurick, Cynthia Wilkinson, Lisa Wood, Joseph Wright, Jennifer Yule

55 YEAR HONORS

Michael Allen, Rebecca Arnold, Lee Belanger-Gonzales, Donna Binninger, Laura Bornhuetter, Dana Bott, Dorlise Brown, Dawn Conner, Starlynn Daley, Lisa Droessler, Mari Enwright, Vicki Foley, Jennifer Folkers, Gina Ford, Joyce Franklin, Anita Galusha, Carolyn Hershelman, Karen Hillesland, Yolanda Jackson-Lewis, Jill Jensen, Kurt Johnson, Ann Jolicoeur, Gregory Karvelas, Steven Knecht, Steven Lalonde, Heather Mckay, Kevin Metallo, Karl Mueller, Maura Murphy, Bethany Ormseth, Linda Patrick, Amy Pillizzi, Julie Redmon, Michele Reget, Rachel Rosales, Morgan Schultz, Jason Sonnenberg, David Sorenson Jr., Julie Stancato, Melanie Stein, Janine Vaile

RETIRING EMPLOYEES

Anamarie Albright, Denise Angotti, Patricia Begotka, Lee Belanger-Gonzales, Katherine Bible, Laurie Bonnar, Debra Bornhuetter, Tracy Boscher, Joan Bullis, Caroline Burnett, Peggy Camp, Jean Carbajal, Brian Chike, Pamela Cibrario, Patricia Clements, Kim Cochran, Regina DeFrancesca, Valerie Dowe, Alice Ebener, Linda Emon, Diane Epping, Michelle Francis, Michelle Fredericksen, Cindy Gossett, Lynette Haraty, Todd Haywood, Diane Hillbrink, Robert Hofer, Randy Hoover, Linda Iwen, Lorie Kanetzke, Fred Keyse II, Julie Kilmer, Paul Kresse, Denise Larson, Kathleen Leisten, Wanda Leiting, Elizabeth Luschenat, Cynthia Maier, Debra Malsack, Bradley Mann, Steven Mastronardi, Scott McDonald, Larry Meyer, Lucinda Michaelis, Lori Mihelich, Susan Mirsky, Valerie Navarro, Thomas Pacetti, Linda Patrick, Thuy Patterson, Joan Renee Perugini, Leslie Peters, Angela Petersen, Carolyn Preston, Jane Rider, Rina Rizzitano-Eschbach, Luanne Rohde, Mary Salani, Jill Sanfilippo, Jennifer Schmidt, Kathryn Sciarra, Deborah Shuppert, Peter Smith, Peggy Starr, Tammy Steinbach, Tracy Stuckert, Barbara Sucevich, Renee Swiatko, Janet Tarkowski, Sandra Thatcher, Brenda Tolefree, Michelle Valeri, Tamara Valeri, Rosa Vargas, Brian Vergenz, Terri Vergenz, Kathleen Walsh, Sheri Wawiorka, Erin Waynes, Ronald Waynes, Annette Wetherbee, Ellen Wilson, Marcellene Wolke, Tracy Zastrow

SPARK AWARDS

The Spark Awards recognize district staff as well as KUSD’s Friends in Education. Spark Award winners are recognized for their ability to impact academic achievement through relationships, innovation, instruction, communication, and professional learning and ethical practice. Friends in Education are recognized for their unwavering support of our students, staff and schools.

Recipients included:

Amanda Acosta, Laura Ashford, Tina Ball, Shannon Bane, Kathryn Barnhart, Andrea Baumgart, Lisa Benn, Amanda Bergemann, Lauren Boresch, Denise Bosman, Kristin Brandt, Joe Bredek, Justin Bublitz, Renee Burke, Christina Caceres, Brenda Carlborg, Chanette Chatman, John Choi, Sara Conti, Heidi Curty, Pamela Dombkowski, Amanda Drews, Lisa Droessler, Sherry Ebener, Karla Erwin, Hillary Fioravanti, Kerrie Gardina, Heidi Geisler, Erin George, Rebecca Goergen Judith Granados, Michael Grover

Jill Haberski, Sandra Henderson, Brian Herbrechtsmeier, Laurel Hill, Airielle Hodges, Julie Housaman, Mary Huissen, Heidi Jones, Jane Kasianowicz, Melissa Kearby, Tracey Keckler, Tina Kellner, Demere Kentcy, Jennifer Kenyon, Kerrigan Koch, Peter Koszyczarek Jr., Leticia Kubisiak, Kimberly Kuxhouse, Heidi Larson, Cara Leiting, Kelly Maack, Maria Macias, Jennifer Maegaard, Stacy Martinez, Sarah Mcmillian, Lora McNeely, Alicia Meyer, Tina Miller, Christina Miller, Babette Montee, Julie Neumaier, Andrea Nikula, Samantha Oravetz, Kathleen Otto, Melissa Otwaska, Jennifer Page, Maribeth Patrizzi, Katherine Peterson, Nicole Pietluck, Bridget Powell, Art Preuss, Valerie Quintero, Mike Raymaker, Kathy Ripley, Norma Rodriguez, Jennifer Roushia, John Ruffolo, Tami Runyard, Kayleigh Rybarik, Suzy Sack, Sara Sampsel, Yunghung Sandra, Monica Santelli, Allenha Santiago, Judy Schantek, Ryan Schwanbeck, Jennifer Seivert, Deborah Shivers, Tara Shreve, Paul Shultz, Kristin Sicilia, Lola Spagnoli, Paula Stachow, Ellen Teague, Brittany Teschler, Chris Tindall, Kati Turek, Michael Underwood, David Underwood, Elise Valeri, Catherine Vaughn, Roger Velazquez, Katie Vitkus, Anna Watson, Julie Weavel, Kim Weber, Melissa Werner, Justine Wikstrom, Linda Wnuk, Scott Wolf, Amy Zoerner

This year's Friends in Education winners included:

Edna Williams, Seth Ehrlich (SOS Outreach), Wesley United Methodist Church, St. Catherine Commons, Kenosha Public Museum, LMI Packaging, Sue Borden (Grandma Sue).