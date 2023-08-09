GRADE 6
*Alejandro Aguilar, Noelia Alcala, *Zaydan Alchaar, Zoey Applegate, *Gabriella Arizola, Mason Arnold, *Mason Bane, *Dylan Bergmann, Gianna Bernero, Evan Berveiler, Devyn Bosovich, *Janelle Brown, Richard Burke, Liam Buttke, Celena Cantu-Dayton, Tyson Carter, Laila Castro, Gia Cecala, Alexandria Chagoya, *Levi Clark, Teagan Compton, Aubrianna Conn, *Harper Crawford, *Cameron Cross, *Robey Cruz, Luca D’Amato, *Jennifer Daavettila, Hunter Dargin, *Enzo DeBartolo, *Cecilia DeBoer, Jameson Delaney, Amelia DeLisle, Logan Eckert, Israel Escobedo, *Danica Ferkin, *Jackson Foltz, *Elizabeth Fonk, Donovan Free, *Olive Gaddy, Sophia Giese, *Mason Gober, *Lilah Graf, Natalie Gunderson, Analisa Hank, *Haden Hanson, Mia Harland, Jenna Henby, *Maelle Herrmann, *Layla Holman, Kylie Holmes, Indiana Horvat, Brynnley Hutchinson, *Olivia Inglish, *Jacob Isaacson, Joshua Isaacson, Khila Jacquest, Alaina Jakimiak, Kellan Jensen, *Fiona Johnson, *Deja Jones, Macie Jones, Timothy Jones, *Liliana Kadamian, Bentley Kleven, Genevieve Knoll, Tyson Kowalski, Alexia Kriston, Drewe Krogh, *Khloe Kruse, *Jeanette Kueker, Avery Lawler, *Olivia Lawler, Kazzandra Lopez-Castro, Adriana Mahmudi, Gabriel Mansolo, *Genevieve Manthei, Kayleigh Markowski, Rubi Marques, Aubrey Marweg, Jaquelynn McCormick, *Cayden Menchaca, Kaede Metcalf, Blake Michael, Savanah Mika, Maxwell Mikels, Karl Miller, Mason Miller, Lorelei Misurelli, Cameron Mitchell, Christina Mora, *Kacy Morton, *Sofie Mucklin, Kylie Munoz, Aidan Murphy, Sarah Murphy, Ryker Nelson, Isabella Norniella, Josue Ocampo, *Nevaeh Palmer, Najia Parker, Lia Patti, *Brady Pauschert, Seth Pendleton, Alexa Perez, Brody Petrillo, Aubree Prida, Allen Quimby, Carter Radcliff, Braylin Reynolds, Austin Rhodes, *Gianna Ricchio, Law Richards, Aaron Richardson, Bryce Richter, *Hunter Robinson, Maria Rojas Oviedo, *Grace Salb, Knox Santelli, Madelyn Schmitz, *Narelle Segura, *Archie Shaver, Ryan Smerz, Aubrey Smith, Josiah Stevenson, Easton Stiner, Stella Talley, *Karina Thomsen, *Anasophia Tresik, *Natalia Troha, *Sophia Truax, Madalynn Tysdal, *Aubree Vargas-Chandler, *Yuri Vizcarra, Evelyn Vorwald, Lleyton Waldon, *Faith Wallace, Janessa Webb, Ciniya Wells, *Mason Werve, Claire Willoughby, *Chloe Wyatt, Yahir Zavala Garcia
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GRADE 7
Alexiyana Acosta, Collin Adams, Amiyah Anderson, James Andriacchi, Noah Apilado, Joseph Bakke, Logan Balmiz, Riley Balmiz, Logan Bartelheim, *Carter Battellini-Fonk, Jackson Beall, *Liam Blinten, *Annalyn Bonoan, Jakob Bosovich, *Riley Bradbury, *Dawson Breit, *John Broemelkamp, Arianna Brown, Cade Burke, *Julia Burke, Lillee Burkhammer, Gabriel Candanedo-Martinez, Kannon Elizabeth Carstens, Brailyn Cassity, Caleb Cervantes, *Jillian Clark, *Barret Clinkingbeard, *Ariana Crump, Molly Curtin, *Brayley Curtis, *LaNai Dagen, *Zachary Dallmann, Mason Darnell, Addison Defoe, Faith Delaney, Julian Delgado, Jordyn DeMarco, Joshua Dillon, *Braelyn Dorn, Nathan Ebner, *Lucy Eltoft, Mikayla Escobar-Zolper, *Glen Feely, Izaiah Figueroa, Dusty Filippelli, Jayden Flores, Angel Franco, *Elise Froehlich, Aracely Gallegos, Anally Garcia, Azuceli Garcia, Sofia Garcia, *Reymundo Garibay, Brooke Gatton, Owen Gavinski, Vincenzo Gentile, Gabriella Gentz, Erin Godbold, Yoselin Gonzalez, *Noah Graf, *Kristopher Gray, Connor Gulke, Ian Gulke, Josephine Haase, *Ava Hammock, *Kylie Hansome, Alexandria Hernandez, *Tanner Hines, *Emma Holcomb, Armin Idrizi, Eva Ivy, *Hailey Jackson, Tyreanna Jackson, *Caleb Jarvis, Maxwell Jenkins, Isabel Jensen, Colton Jolley, Jordan Jones, Julio Juarez Gomez, Olivia Kalbfell, Willow Kalinka, Ethan Kelnhofer, *Natalie Kvitek, John Landro, *Eleanor Landwehr, Chloe Lange, Payton Lantz, Brandy Leitzke, *Ethan Lowry, Randolph Marsceau, *Madelyn Martin, *Brayden Mattie, Madison Mauldin, Edward McClary, Lewis McKelvy, *Avery Meachum, *Chase Meier, *Mallory Meier, Jayden Mendez-Dill, Alejandro Mendoza, *Addison Milkie, Bentley Miller, Julianna Mitchell, Peyton Monson, *Sophia Murphy, Amy Murray, Savannah Museitif, Mason Naylor, *Chloe Nelson, Zariah Owens, *Addison Padjen, *Ava Passe, Dean Pierangeli, Isabella Plaza, *Hamilton Poupart, Alexzandra Powell, *Keyra Ramsbacher, *Emma Rapinchuk, *James Redmond, *Lucy Richmond, Addison Rochon, Eli Rodriquez, Hayden Rogers, Alivia Roth, Emory Rowlands, *Ramon Salcedo, Tristan Selevredes, Hailey Slattery, Benjamin Smet-Cooper, *Alexandra Soberanes, *Cullen St Martin, *Atticus Stallbaumer, McKenna Stanz, *Dragan Starcevic, *Mina Starcevic, Georgia Stark, *Eden Stevenson, *Ava Stich, Benjamin Stokes, *Megan Straka, Karleigh Street, *Owen Sulko, Emily Torres, Maria Trujillo Romani, Rylan Tuinstra, Preston Usinger, *Alivia Uttech, Aidan Valencia, Kimberly Valladares, *Barbara Velazquez, *Reagan Waldon, Gabriel Walker, *Kate Whittier, *Briseis Wicketts, Jannah Willing, Kendall Wright, *Samuel Zalesak, Carmyn Zamora, *Millerly Zheng
GRADE 8
Noel Albright-Ewing, Cody Alles-Bundy, *Lilly Alvarez, Madison Ashby, Brock Baldwin, *JoLia Ballard, Hemi Bavuso, *Tiergan Beutel, *Benjamin Blatter, Alexis Blazen, Gavin Branyord, Jake Braun, *Serenity Brown, *Chandler Burrow, Elijah Canady, Blake Caringello, *Nadir Castillo, Christina Castro, Jade Castulo Reyes, Dominic Cecala, Samantha Cervantes, *Brooklyn Christol, Eduard Clayton, Olivia Clifton, Kyland Collins, Aaron Copeland, Nico Crespo, *Braxton Danielson, Ava DeBartolo, Macyn DeLine, Mitchell DeWitt, *Johana Dominguez, Liam Donovan, Maggie Duczak, *Christian Dunleavy, Kaylee Easter, Ivy Fiedler, *Richard Firkin, *Isabella Foltz, Emily Fonk, Alexander Fountain, Alfredo Garcia, Eveyana Garcia, Yared Garcia, Lillian Garcia-Kuehne, Brody Gehrke, Dylan Germain, Xavier Gordon, Zane Gracyalny, Riley Grams, *Keara Griffin, Aiden Guilbert, *Aaliyah Hamilton, Madelyn Hamin, *Ethan Hanks, Kylie Haubrich, *Anissa Hills, *Margot Hoffman, Hannah Holmes, Jayla Irby, *Darrell Jackson, Nathan Jaffray, *Macie Jenkins, Aadyn Johnson, Myles Johnson, Sevastian Jones, Leona Karce, *Katie Kasalajtis, Haidyn Kehl, *Lexie Kellner, Nila Kenyon, Jaxson Kerley, Elizabeth Ketchum, Hayden Knaack, JaLiyah Koschalk, Ava Kreuser, *Kilie Kruse, *Autry Kuntz, *Anilyn Larsen, Samantha Larsen, Aiden Lawler, *Emilia Lawler, Ahbriana Lawrence, Soanna Litwiller, Angel Lopez, Katelynn Luzar, *Anneliese Maerzke, *Addison Maika, Gabriella Mansolo, Lianna Marquez, Aneesa Martinez, Arielys Martinez Montalvo, Hannah Matteucci, Drew McCrary, Molly McMillan, *Evan Melander, Ayden Miller, *Winnie Mitchell, *Faith Mommaerts, *Grace Mommaerts, Jonathan Muno, Caleb Murray, *Ashleigh Novak, William Novotny, Annabelle Pelc, Anthony Pereida, Reyhan Perez, Sophia Petersen, Alexandria Phillips, Macy Preble, Carter Quinlan, Peyton Raditz, *Daniel Rasch, Jeremiah Ratliff, Grace Ray, Colten Reichert, Cody Ricchio, Kai Richards, Keira Richards, Je T’aime Richmond, Ella Rickey, Brigit Riese, Austin Robinson, Gabriel Robledo, Henry Robleski, Niko Rodriguez, Sergio Rojas, *Lindsay Ruth, Ayden Salas, Jimmy Saldivar, Alan Salgado, Jennifer Salgado, *Lucy Salmon, Diana Sanchez-Suastegui, Caryssa Santiago, Dominic Santos, Gregory Sauer, *Connor Schmitz, *Marissa Schmitz, Charles Schramm, Teejay Sellers, Brady Shike, Rylan Singer, Anthony Sirocchi, Caitlin Slye, Janiya Smith, Eliana Spencer, Andrew Sporer, *Alexander Springer, Jacob Stavlo, Josiyah Stenshaug, *Richard Stiles, *Noah Sturycz, Aubree Sunderland, Hannah Thomas, *Julia Thompson, Favian Torres, Sherlyn Valladares, *Luca Vito, *Peyton Weide, Christyonna Williams, Rylan Winningham, Jenica Zilonis, Brody Zoerner
*Indicates straight A’s