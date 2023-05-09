GRADE 6
Alejandro Aguilar, Camila Aguilar, Noelia Alcala, *Zaydan Alchaar, Zoey Applegate, *Gabriella Arizola, *Mason Arnold, *Mason Bane, *Dylan Bergmann, Gianna Bernero, Evan Berveiler, Devyn Bosovich, *Janelle Brown, Richard Burke, Liam Buttke, Celena Cantu-Dayton, Tyson Carter, Laila Castro, Gia Cecala, *Levi Clark, Teagan Compton, Aubrianna Conn, *Harper Crawford, Avangelica Crebessa, *Cameron Cross, *Robey Cruz, Luca D’Amato, *Jennifer Daavettila, Luke Daisy, Hunter Dargin, Dennis Davison, *Enzo DeBartolo, *Cecilia DeBoer, Jameson Delaney, Amelia DeLisle, Logan Eckert, Kaiyana Edwards, Israel Escobedo, *Danica Ferkin, Jackson Foltz, *Elizabeth Fonk, Donovan Free, *Olive Gaddy, Sophia Giese, *Mason Gober, Lilah Graf, Natalie Gunderson, Analisa Hank, Mia Harland, Jenna Henby, *Maelle Herrmann, *Layla Holman, Kylie Holmes, *Indiana Horvat, Brynnley Hutchinson, Olivia Inglish, Jacob Isaacson, *Joshua Isaacson, Khila Jacquest, *Alaina Jakimiak, Kellan Jensen, Damon Johnson, *Fiona Johnson, *Deja Jones, Macie Jones, Timothy Jones, *Liliana Kadamian, Kylie Kite, Bentley Kleven, Genevieve Knoll, Chase Kocsis, Tyson Kowalski, Alexia Kriston, Drewe Krogh, *Khloe Kruse, *Jeanette Kueker, Avery Lawler, *Olivia Lawler, Mia Leal, Sophia Longoria, Kazzandra Lopez-Castro, Adriana Mahmudi, *Gabriel Mansolo, *Genevieve Manthei, Kayleigh Markowski, Addison Marolt, Kailya Martens, Aubrey Marweg, Alaina McClure, *Jaquelynn McCormick, *Cayden Menchaca, Kaede Metcalf, Blake Michael, Savanah Mika, *Maxwell Mikels, Karl Miller, Naomi Miller, Lorelei Misurelli, Cameron Mitchell, *Christina Mora, *Kacy Morton, Sofie Mucklin, Kylie Munoz, Sarah Murphy, Ryker Nelson, Isabella Norniella, Josue Ocampo, *Nevaeh Palmer, Najia Parker, Lia Patti, *Brady Pauschert, Seth Pendleton, Alexa Perez, Brody Petrillo, Aubree Prida, Carter Radcliff, Braylin Reynolds, Austin Rhodes, *Gianna Ricchio, Bryce Richter, Hunter Robinson, Maria Rojas Oviedo, *Grace Salb, Knox Santelli, *Madelyn Schmitz, Nicolas Schramm, Narelle Segura, *Archie Shaver, Brady Sigman, Ryan Smerz, Aubrey Smith, *Josiah Stevenson, Easton Stiner, Stella Talley, Anthony Tetzlaff-Kohel, *Karina Thomsen, Jaydin Thorne, *Anasophia Tresik, Natalia Troha, *Sophia Truax, *Madalynn Tysdal, *Aubree Vargas-Chandler, *Yuri Vizcarra, Evelyn Vorwald, *Lleyton Waldon, *Faith Wallace, Braydon Wallin, Janessa Webb, Ciniya Wells, *Mason Werve, Michael Williams, Claire Willoughby, Chloe Wyatt
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GRADE 7
Collin Adams, Nadia Alchaar, Amiyah Anderson, Noah Apilado, Joseph Bakke, Riley Balmiz, *Carter Battellini-Fonk, Jackson Beall, *Liam Blinten, *Annalyn Bonoan, *Jakob Bosovich, *Riley Bradbury, *Dawson Breit, John Broemelkamp, Arianna Brown, Cade Burke, *Julia Burke, *Lillee Burkhammer, RyAnn Byford, Emery Canchola, Gabriel Candanedo-Martinez, Kannon Elizabeth Carstens, Yoanna Castaneda, Maily Castro, Caleb Cervantes, *Jillian Clark, Barret Clinkingbeard, *Ariana Crump, *Brayley Curtis, *LaNai Dagen, *Zachary Dallmann, Mason Darnell, Addison Defoe, Faith Delaney, Julian Delgado, Joshua Dillon, Braelyn Dorn, Nathan Ebner, *Lucy Eltoft, Mikayla Escobar-Zolper, *Glen Feely, Izaiah Figueroa, Dusty Filippelli, Angel Franco, Elise Froehlich, Aracely Gallegos, Anally Garcia, Azuceli Garcia, *Reymundo Garibay, Brooke Gatton, Owen Gavinski, *Vincenzo Gentile, Gabriella Gentz, Yoselin Gonzalez, *Noah Graf, *Kristopher Gray, *Dominic Guerra, Connor Gulke, Ian Gulke, Josephine Haase, *Ava Hammock, *Kylie Hansome, Tanner Hines, Emma Holcomb, Evan Hurley, Armin Idrizi, Eva Ivy, *Hailey Jackson, *Caleb Jarvis, Maxwell Jenkins, Isabel Jensen, Colton Jolley, Jordan Jones, Julio Juarez Gomez, Olivia Kalbfell, Willow Kalinka, *Ethan Kelnhofer, *Natalie Kvitek, John Landro, *Eleanor Landwehr, Chloe Lange, Payton Lantz, Brandy Leitzke, *Ethan Lowry, *Madelyn Martin, *Brayden Mattie, Madison Mauldin, Edward McClary, Lewis McKelvy, Avery Meachum, *Chase Meier, *Mallory Meier, Jayden Mendez-Dill, Alejandro Mendoza, *Addison Milkie, Peyton Monson, *Sophia Murphy, Savannah Museitif, Mason Naylor, *Chloe Nelson, *Addison Padjen, *Ava Passe, Dean Pierangeli, Isabella Plaza, Hamilton Poupart, Alexzandra Powell, *Keyra Ramsbacher, *Emma Rapinchuk, *James Redmond, *Lucy Richmond, Addison Rochon, Eli Rodriquez, Hayden Rogers, Alivia Roth, Emory Rowlands, Ramon Salcedo, Tristan Selevredes, Hailey Slattery, Benjamin Smet-Cooper, *Alexandra Soberanes, Cullen St Martin, *Atticus Stallbaumer, McKenna Stanz, Dragan Starcevic, Georgia Stark, *Eden Stevenson, *Ava Stich, Benjamin Stokes, *Megan Straka, Karleigh Street, *Owen Sulko, Emily Torres, Maria Trujillo Romani, Rylan Tuinstra, Preston Usinger, *Alivia Uttech, Aidan Valencia, Kimberly Valladares, *Barbara Velazquez, *Reagan Waldon, Gabriel Walker, Kate Whittier, Briseis Wicketts, Jannah Willing, Kendall Wright, Samuel Zalesak, Carmyn Zamora, *Millerly Zheng
GRADE 8
*Noel Albright-Ewing, Cody Alles-Bundy, *Lilly Alvarez, Madison Ashby, Brock Baldwin, *JoLia Ballard, Hemi Bavuso, *Tiergan Beutel, Benjamin Blatter, Alexis Blazen, Gavin Branyord, Jake Braun, *Serenity Brown, *Chandler Burrow, *Elijah Canady, Blake Caringello, *Nadir Castillo, Christina Castro, Jade Castulo Reyes, Dominic Cecala, Samantha Cervantes, Brooklyn Christol, Eduard Clayton, Aaron Copeland, Nico Crespo, Robert Daniel, Braxton Danielson, *Ava DeBartolo, *Macyn DeLine, Mitchell DeWitt, *Johana Dominguez, Liam Donovan, Maggie Duczak, *Christian Dunleavy, Kaylee Easter, Ivy Fiedler, *Richard Firkin, *Isabella Foltz, Emily Fonk, Alexander Fountain, Teresa Galvan, Eveyana Garcia, Lillian Garcia-Kuehne, Dylan Germain, Riley Grams, *Keara Griffin, Aaliyah Hamilton, *Madelyn Hamin, Emily Hammermiller, Ethan Hanks, *Anissa Hills, *Margot Hoffman, Hannah Holmes, Jayla Irby, Darrell Jackson, Macie Jenkins, Aadyn Johnson, Myles Johnson, Sevastian Jones, *Katie Kasalajtis, Lexie Kellner, Nila Kenyon, Elizabeth Ketchum, JaLiyah Koschalk, *Ava Kreuser, *Kilie Kruse, *Autry Kuntz, *Anilyn Larsen, Samantha Larsen, Aiden Lawler, *Emilia Lawler, Angel Lopez, *Anneliese Maerzke, *Addison Maika, Gabriella Mansolo, Lianna Marquez, Arielys Martinez Montalvo, *Molly McMillan, Evan Melander, Ayden Miller, *Winnie Mitchell, *Faith Mommaerts, Grace Mommaerts, Caleb Murray, *Ashleigh Novak, William Novotny, Annabelle Pelc, Sophia Petersen, Alexandria Phillips, *Macy Preble, Carter Quinlan, Peyton Raditz, Daniel Rasch, Jeremiah Ratliff, Grace Ray, Colten Reichert, Cody Ricchio, Keira Richards, Je T’aime Richmond, Ella Rickey, Brigit Riese, Austin Robinson, Henry Robleski, Niko Rodriguez, Sergio Rojas, Elijah Rondon, *Lindsay Ruth, *Ayden Salas, Alan Salgado, Jennifer Salgado, *Lucy Salmon, Diana Sanchez-Suastegui, Caryssa Santiago, Dominic Santos, *Connor Schmitz, *Marissa Schmitz, Brady Shike, Rylan Singer, Allyson Slobodianuk, Caitlin Slye, Eliana Spencer, Alexander Springer, Jacob Stavlo, Josiyah Stenshaug, *Richard Stiles, Noah Sturycz, Aubree Sunderland, Hannah Thomas, *Julia Thompson, Sherlyn Valladares, *Luca Vito, Peyton Weide, Brody Zoerner
*Indicates straight A’s