Brat Stop Tour

At Bonnie Brook G.C., Waukegan, Ill.

Event points — Doug Spitzer 21, Al Swartz 19, Jim Anderson 19, George Rodis 17, Mike Thomey 15, Rick Franzen 14, Randy Dreifke 13, Keith Bosman 11, Mike Flatley 11. Low scores — Anderson 78, Bob Freund 81, Thomey 83, Gordy Hess 84, Dreifke 84, Bosman 87, Spitzer 88, Swartz 89, Vic Vercruysse 89. Green balls — Tom Brand (No. 3), Bruce Chwala (No. 6), Dreifke (No. 17). Skins — Jim McPhaul (No. 13).

Brightondale Ladies

Low gross — Karen Sarbacker (A), Amy Foerster (B), Del Scaman (C). Low putts — Renee Smith (A), Betty Avery (B), Scaman (C). Birdies — Laurie Dust, Sarbacker, Foerster, Edna Gross. Chip-Ins — Gross, Cheryl Poisl.

Bristol Oaks Bunnies

Low gross — Sue Letsom (CH), Jane Stone (A), Dianne Neu (AB), Michelle Waller (B). Low net — Letsom (CH), Stone (A), Neu (AB), Waller (B). Low putts — Karen Tenuta (CH), Stone (A), Neu (AB), Waller (B). Chip-Ins — Stone. Event No. 1 — Michelle Dreifke, Pat LaPlante, Pam Pendrick. Event No. 2 — Terry Ebner (CH), Barb Winberg (A), Mel Zievers (AB), Waller (B).

Bristol Swingers

Low gross — Kris Schneiter 46, Betsy Wagner-Shiffra 47, Anne Springhoff 49. Low net —Schneiter 31 (A), Wagner-Shiffra 29 (B), Lisa Clark 29 (C). Low putts — Schneiter 16 (A), Wagner-Shiffra 17 (B), Clark 16 (C). Chip-Ins — Judy Waldron (No. 1). Deb Shumaker (No. 9).

Bunker Broads

At Shepherd’s Crook G.C.

First place — Marietta Mengo, Jenny Shepard, Carol Anderson. Second place — Maggie Young, Nancy Zitkus, Donna Spittle, Carol Engberg. Third place — Mary Petit, Katie Toland, Carole Johnson, Carol Allivato.

Crook’s Ladies

Low gross — Teri Govekar 89, Sue Letsom 90, Patty Maloney 92, Kim Pfarr 97. Low net — Letsom 59.6, Govekar 65.4. Low nine — Maloney 41, Letsom 44, Pfarr 44, Govekar 44. Low putts — Pfarr 25. Birdies — Terry Ebner (No. 16), Pfarr (No. 13). Chip-Ins — Ebner (No. 16), Bonnie Schultz (No. 10, No. 13).

Fairway Friends

At Ives Grove G.L., White Course

Low gross — Betty Anderson 54 (A), Judy Kirby 63 (B). Low net — Barb Grevenow 37, Deb Bruni 37, Pat Miller 37 (A), Kirby 30 (B). Low putts — Anderson 18, Miller 18 (A), Kirby 19 (B). Event — Grevenow (A), Kirby (B).

KA Salute’ (8/2)

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Dennis Ruhle 43, Bill Broesch 43, Jeff Dulak 43, Jack Jackson 43. Low under — Jackson. Closest to pin — Jackson (No. 11), Greg Fox (No. 16). Skins — Larry Pacetti (No. 11), Dulak (No. 15).

KA Salute’ (8/9)

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Scott Bohn 40, Homer Ewens 40, Scott Altholff 41, Jeff Dulak 41, Jack Jackson 42. Low under — Bohn. Closest to pin — Broesch (No. 4), Altholff (No. 8). Skins — Bohn (No. 5), Altholff (No. 6).

Muni Dozen Seniors

Low gross — Lee Englund 41, Doug Ricker 45, Larry Weiss 45, Rich Koble 45. Low net — Englund 28, Tom Kriederman 30, Mark Kober 32, Ricker 32. Eagles — Englund (No. 7). Birdies — Englund (No. 2, No. 9). Longest putt — Kober (No. 3), Englund (No. 9).