Beer Gardens Birdies (8/23)

Low gross — RaeEllen Thomson 39. Low net — Maureen Goldstein 28.4, Colleen Belmont 29.6. Low putts — Betty Sternbach 13, Thomson 14. Chip-Ins — Sternbach (No. 7). Birdies — Goldstein (No. 2).

Brightondale Ladies (8/24)

Low gross — Jan Thieme (A), Amy Foerster (B), Nancy Somdahl (C). Low net — Thieme (A), Foerster (B), Somdahl (C). Low putts — Kris Allison (A), Cheryl Poisl (B), Somdahl (C). Birdies — Thieme, Somdahl, Sarbacker. Birdies —Thieme, Somdahl, Sarbacker. Chip-Ins —Somdahl.

Bristol Oaks Bunnies (8/23)

Low gross — Nancy Franze (CH), Pam DeGrace (A), Linda Kosecki, Melissa Zievers (AB), Diane Larsen (B). Low net — Ann Rode (CH), DeGrace, Michelle Drefike (A), Kosecki (AB), Larsen (B). Low putts — Rode (CH), Jill Gray (A), Laurie Walsh (AB), Michelle Waller (B). Birdies — Dreifke. Chip-Ins — Walsh. Event No. 1 — DeGrace. Event No. 2 — Rode (CH), Dreifke (A), Jane Behrens (AB).

Crook’s Ladies (8/22)

Low gross — Judy Kasperczyk 91, Robyn Muff 92, Kim Pfarr 92, Janet Niccolai 94, Teri Govekar 97. Low net — Kasperczyk 61.3. Low nine — Kasperczyk 42, Muff 45, Niccolai 45, Pfarr 45. Low putts — Kasperczyk 33. Birdies — Muff (No. 7). Chip-Ins — Mary Ann Broesch (No. 10), Rita Chiapetta (No. 9).

Double-Sauzeeeg (8/21)

At Brighton Dale Links, Back White Course

Low gross — Jim Anderson 34, Randy Schindler 38, Jason Barnhill 38, Warren Kekahbah 39. Skins —Anderson (No. 11, No. 17). Closest to pin —Schindler (No. 12), Dan Valeri (No. 15). Low under — Tony Junkel.

Fairway Friends (8/23)

At Ives Grove G.L., White Course

Low gross — Betty Anderson 48 (A), Jan Kirschbaum, Robin Lura (B). Low net — Anderson 32 (A), Jill Waangaard 45 (B). Low putts — Anderson 17 (A), Kirschbaum 22 (B). Longest drive — Deb Bruni (A), Lura (B). Longest putt — Eileen Deignan (A), Waangaard (B).

KA Salute’ (8/23)

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Dennis Ruhle 42, Scott Altholff 44, Homer Ewens 44. Low under — Kelly Kempken. Closest to pin — Randy Schindler (No. 11), Jack Jackson (No. 16). Skins — Mike Lange (No. 10), Ewens (No. 15).

Muni Senior (8/22)

Low gross — Joe Andersen 42, Mike Lindholm 42, Rich Lindquist 42 (A), Larry Thomack 49, Ron Housman 49, Fred Feivor 49, Lowell Clapp 49 (B), Al Smestad 52, Dave Maki 52 (C), Bob Krummel 54 (D). Low net — Tom Goetluck 31 (A), Thomack 32, Housman 32 (B), Smestad 33, Mike Graziano 33, Maki 33 (C), Steve Yurchak 28 (D). Closest to pin — Andersen. Longest putt — Graziano.

Roaming Rebels (8/21)

At Bristol Oaks G.C.

Low gross — Cori Mueller 48, Barb Elsen 50, Pat Stone 54. Low net — Mueller 31.3. Low putts — Mueller 15. Event — Linda Cohn.

Washington Park Ladies (8/10)

Low gross — Yvonne Siedjak 39, Karmen Johnson 41, Dianne Ballard 43, Anne Springhoff 48, Betsy Wagner-Shiffra 48, Jeanne Becker 48. Low net —Ballard 29 (A), Carol Gumbinger 31 (B) Debbie Shumaker 30 (C). Low putts — Siedjak 14 (A), Mary Jo Kolar 15, Evie Fabian 15 (B), Shumaker 17 (C). Birdies — Johnson (No. 7), Siedjak (No. 1). Closest to pin — Siedjak.

Washington Park Ladies (8/24)

Low gross — Dianne Ballard 45, Karmen Johnson 44, Evie Fabiam 48, Betsy Wagner-Shiffra 48. Low net — Ballard 31 (A), Fabian 30 (B), Carol Peratt 38 (C). Low putts — Johnson 16, Ballard 16 (A), Fabian 17 (B), Peratt 18 (C). Chip-Ins — Peratt (No. 4). Closest to pin — Ballard.