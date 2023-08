Brat Stop Tour

At Brighton Dale Links, White Birch course

Event points — George Rodis 22, Paul Gray 16, Rob Garren 16, Mike Flatley 15, Jim McPhaul 14, Dennis Ciskowski 14, Tom Pinzger 13, Ed Tomaszewski 13, Keith Bosman 13, Vic Vercruysse 12. Low scores — Jim Anderson 74, Garren 78, Bruce Bosman 87, Rodis 88, Gray 88, Flatley 88, Pinzger 89, K. Bosman 89. Green balls — Al Swartz (No. 4), K. Bosman (No. 8), B. Bosman (No. 12), McPhaul (No. 15). Skins — Anderson (No. 6, No. 14, No. 16), Garren (No. 7, No. 11), Bruce Chwala (No. 2), George Ciotti (No. 5), K. Bosman (No. 8), McPhaul (No. 15).

Brighton Dale Ladies

Low gross — Karen Sarbacker (A), Amy Foerster (B), Mary Clarke, Joanne Gwaltney (C). Low putts — Renee Smith (A), Foerster (B), Clarke (C). Birdies — Smith. Chip-Ins — Smith, Foerster.

Bristol Oaks Bunnies

Low gross — Nancy Franzen (CH), Barb Winberg (A), Jane Behrens, Laurie Walsh (AB), Michelle Waller (B). Low net — Karen Tenuta (CH), Winberg (A), Pat LaPlante (AB), Paula Kubica, Sandy Riese (B). Low putts — Franzen (CH), Winberg (A), Pam Pendrick (AB), Riese, Waller (B). Chip-Ins — Riese. Event No. 1 — Tenuta (CH), Mary Ann Broesch (A), Pendrick (AB), Kubica (B). Event No. 2 — Ann Rode (CH), Ann Walker (A), Walsh (AB), Diane Larsen (B).

Bristol Swingers

Low gross — Yvonne Siedjak 44, Kris Schneiter 47, Nancy Franzen 49. Low net — Siedjak 33, Schneiter 33 (A), Evie Fabian 36 (B), Lisa Clark 40 (C). Low putts — Siedjak 15 (A), Fabian 20 (B), Debbie Shumaker 20 (C).

Bunker Broads

At Spring Valley C.C.

Low gross — Kaitlyn Bonomini 81. Low putts — Bonomini 28. Chip-Ins — Bonomini, Judy Grubich. Skins — Bonomini 3, Carol Engberg 2, Maggie Young 2, Grubich, Michele Solger.

Fairway Friends

At Ives Grove G.L., White Course

Low gross — Betty Anderson 45, Deb Bruni 45 (A), Robin Lura 63, Betty Petersen 63 (B). Low net — Bruni 26 (A), Petersen 26 (B). Low putts — Bruni 17 (A), Petersen 15 (B). Event — Nancy Rupp (A), Lura (B).

KA Salute’

At Shepherd’s Crook G.C.

July 27 results

Low gross — Randy Schindler 40, Bob Hughes 40, Jeff Dulak 40, Bill Broesch 41, Homer Ewens 42. Low under — Dulak. Closest to pin — Tom Lange (No. 4), John Misurelli (No. 8). Skins — Dulak (No. 2), Steve Allemend (No. 3), Dan Valeri (No. 5), Ewens (No. 6), Lange (No. 7).

Aug. 3 results

Low gross — Jeff Dulak 39, Dennis Ruhle 40, Randy Schindler 40, Bob Hughes 40, Forest Key 40, Homer Ewens 40. Low under — Key. Closest to pin — Bill AuBuchon (No. 11), Ewens (No. 16). Skins — Key (No. 10), Ewens (No. 11), Jack Jackson (No. 18).

Muni Dozen Seniors

First place — John Basler, Dan Kober, Rich Koble, Frank Lamb 29. Second place — Hank Wheeler, Tom Kriederman, Dick Boston, Lee Englund 30. Third place — Doug Ricker, Joe McDowell, Walt Gedgaudas, Larry Weiss 31. Closest to pin — Englund (No. 1), Ricker (No. 5).