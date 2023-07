Brat Stop Tour

At Johnson Park G.C.

First place — Paul Gray, Bob Freund, Vic Vercruysse, Jim McPhaul -18. Second place — George Rodis, Gordy Hess, George Ciotti, Tom Jaehne -8. Low scores — Hess 78, Jim Anderson 79, Freund 83, Keith Bosman 84, Rodis 84, Randy Dreifke 85, Gray 87, Rick Franzen 88, Bruce Chwala 89. Green balls — Franzen (No. 3), Anderson (No. 6), Gray (No. 11), Al Swartz (No. 13), Jim Hanson (No. 18). Skins — Franzen (No. 3), Ed Tomaszewski (No. 9), Gray (No. 10), Anderson (No. 14), Chwala (No. 15), Hess (No. 17).

Brightondale Ladies

Low gross — Kris Allison (A), Amy Foerster (B), Joanne Gwaltney, Del Scaman (C). Low net — Renee Smith (A), Vickie Kwasney (B), Scaman (C). Low putts — Smith (A), Kwasney, Foerster (B), Nancy Somdahl (C). Chip-Ins — Laurie Dust, Karen Sarbacker.

Bristol Oaks Bunnies

Low gross — Terry Ebner (CH), Barb Winberg (A). Jane Behrens (AB), Michelle Waller (B). Low net — Ebner (CH), Winberg (A), Behrens (AB), Paula Jakubowski (B). Low putts — Ebner, Nancy Franzen (CH), Michelle Dreifke, Ann Walker, Winberg (A), Behrens (AB), Jakubowski (B). Chip-Ins — Behrens. Event No. 1 — Ann Rode (CH), Winberg (A), Melissa Zievers (AB), Waller (B). Event No. 2 — Franzen.

Bristol Swingers

Low net — Nancy Franzen 30, Betsy Wagner-Shiffra 30 (A), Alice Linders 37 (B), Jeanne Becker 34 (C). Low putts — Wagner-Shiffra 20 (A), Linders 17 (B), Becker 16 (C). Event — Franzen, Wagner-Shiffra.

Bunker Broads

At Spring Valley C.C.

Low gross — Maggie Young 98. Low putts — Young 29. Chip-Ins — Donna Spittle. Skins — Young 3, Carol Engberg 2, Jenny Shepard 2, Marietta Mengo.

Crook’s Ladies

Low gross — Teri Govekar 92, Kim Pfarr 94, Patty Maloney 95, Roxane Sobanski 98. Low net — Govekar 67, Sobanski 67.7. Low putts — Govekar 33. Chip-Ins — Barb Grochowski (No. 6). Birdies — Sue Letsom (No. 16), Pfarr (No. 16). Low nine — Govekar.

Fairway Friends

At Ives Grove G.L

Low gross — Betty Anderson 50 (A), Jan Kirschbaum 71, Jill Wanggaard 71 (B). Low putts — Cindy Allan 18 (A), Kirschbaum 19 (B). Low net — Anderson 31 (A), Wanggaard 32 (B). Event — Anderson (A), Kirschbaum (B).

KA Salute’

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Bob Hughes 41, Randy Schindler 43, Scott Bohn 43, Dennis Ruhle 44, Jeff Dulak 44, Tim Dinan 44. Low under — Bohn. Closest to pin — Bill AuBuchon (No. 11), Mike Lange (No. 16). Skins — Dulak (No. 15), Schindler (No. 16), Dan Valeri (No. 17).

Muni Dozen Seniors

Low gross — Hank Wheeler 39, Bob Zatko 42, Rich Koble 43, Lee Englund 45. Low net — Frank Lamb 31, Englund 31, Koble 32, Wheeler 33, Zatko 34. Closest to pin — Dick Boston (No. 1), Doug Ricker (No. 5). Longest putt — Mark Kober (No. 3), Koble (No. 9). Birdies — Lamb (No. 7).

Washington Park Ladies

Low gross — Karmen Johnson 46, Jana Prentieks 49. Low net — Johnson 33 (A), Dianne Neu 34 (B), Joanie Platt 31 (C). Low putts — Johnson, Betsy Wagner-Shiffra 16 (A). Neu 15, Carol Callahan 15, Diana Parent 15 (B), Carol Peratt 18, Debbie Shumacher 18 (C). Chip-Ins — Peratt (No. 6). Birdies — Peratt (No. 6). Closest to pin — Neu.