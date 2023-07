Brat Stop Tour

At Muskego Lakes C.C.

Event points — Jim Anderson 18, Al Swartz 17, Dennis Ciskowski 16, Doug Spitzer 15, Ed Tomaszewski 14, Bruce Chwala 13, Tom Pinzger 13, Jim McPhaul 13. Low scores — Randy Dreifke 75, Anderson 80, Rob Garren 83, John Wermeling 85, Keith Bosman 86, Pinzger 88, Spitzer 88, Paul Gray 88. Green balls — Anderson (No. 4), Spitzer (No. 8), Garren (No. 13). Dreifke (No. 16). Skins — Garren (No. 7), Bosman (No. 16), Dreifke (No. 17).

Brighton Dale Ladies

Low gross — Karen Sarbacker (A), Cheryl Poisl (B), Mary Clarke, Del Scaman (C). Low putts — Renee Smith (A), Noreen Horton (B), Pat Haun (C). Chip-Ins — Scaman, Fran Fonk. Match play — Sarbacker (A), Horton (B), Nancy Somdahl (C).

Bristol Swingers

Low net — Nancy Franzen 30 (A), Evie Fabian 34 (B), Debbie Shumacker 31 (C). Low putts — Franzen 14 (A), Alice Linders 19, Fabian 19 (B), Shumacker 18 (C). Event — Shumacker.

Bunker Broads

At Spring Valley C.C.

Low gross — Kaitlyn Bonomini 89. Low putts — Carol Allivato 30, Michele Solger 30. Chip-Ins — Carol Anderson, Solger. Skins — Bonomini 3, Donna Spittle, Solger.

Crook’s Ladies

Low gross — Robyn Muff 86, Patty Maloney 91, Sue Cesnovar 95, Teri Govekar 96, Brenda Boss 97, Janet Garren 99. Low net — Candy LaMacchia 59, Cesnovar 60.8, Muff 61.9. Low nine — Muff 43, Cesnovar 45, Maloney 45, Roxane Sobanski 45. Low putts — Terry Ebner 30, Sobanski 30. Birdies —Judy Kaspercyzk (No. 4), LaMacchia (No. 16), Maloney (No. 13), Muff (No. 12), Kim Pfarr (No. 17), Sobanski (No. 8). Chip-Ins — Sobanski (No. 5).

Double-Sauzeeeg

At Brighton Dale Links, White Birch Course

Low gross — Dave Knuth 39, Jason Barnhill 39, Josh Kunz 39, Kelly Donovan 39, Jim Anderson 40, Larry Pacetti 41, Chris Cope 41, Bob Junkel Sr. 41. Closest to pin — Warren Kekahbah (No. 12), Dan Valeri (No. 15). Skins — Knuth, Kunz, Barnhill.

KA Salute’

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross —Randy Schindler 39, Tim Dinan 41, Homer Ewens 42. Low under — Dinan. Closest to pin — Forest Key (No. 4, No. 8). Skins — Larry Pacetti (No. 4), Greg Fox (No. 5), Schindler (No. 7). First half champions — Dennis Ruhle, Steve Allemend, Pacetti.

Muni Dozen Seniors

Low gross — Hank Wheeler 39, Joh Basler 40, Doug Ricker 42, Walt Gedgaudas 42. Low net — Ricker 28, Dan Kober 29, Gedgaudas 32, Wheeler 33. Closest to pin — Kober (No. 1), Dick Boston (No. 5). Longest putt — Lee Englund (No. 3), Basler (No. 9).

Washington Park Ladies

Low gross — Yvonne Siedjak 44, Anne Springhoff 46, Jeanne Becker 47. Low net — Springhoff 33, Becker 33 (A), Mary Jo Kolar 32 (B), Joannie Platt 38 (C). Low putts — Springhoff 15 (A), Kolar 15, Dianne Neau 15 (B), Carol Peratt 16 (C). Chip-Ins — Neu (No. 6), Peratt (No. 8), Kolar (No. 2), Springhoff (No. 5). Closest to pin — Siedjak. Event — Siedjak.

(LATE THURSDAY SCORES)

Roaming Rebels

At Bristol Oaks G.C.

Low gross — Cori Mueller 52, Pat Stone 53, Deb McGovern 55. Low putts — Char Willems 16. Event — Cindy Rosko, Bonnie Schultz.

Muni Senior

Low gross — Joe Andersen 40 (A), Lowell Clapp 48 (B), Ron Housman 48 (C), Bob Krummel 48 (D). Low net — Tom Goetluck 30 (A), Larry Thomack 34 (B), Al Smestad 32, Mike Graziano 32 (C), Krummel 26 (D). Longest putt — Goetluck. Closest to pin — Tom Bernhart. Birdies — Andersen (No. 2), Bernhart (No. 2), Jim Larsen (No. 2).

Washington Park Ladies

Low gross — Karmen Johnson 45, Jana Prentnieks 47. Low net — Johnson 32 (A), Carol Callahan 39 (B), Debbie Shumaker 33 (C). Low putts — Prentnieks 13 (A), Diana Parent 17, Mary Jo Kolar 17 (B), Shumaker 16, Judy Waldron 16 (C). Chip-Ins — Shumaker (No. 6). Birdies — Shumaker (No. 2). Closest to pin — Waldron. Event — Carol Peratt.