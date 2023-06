Brat Stop Tour

At Brighton Dale Links, Blue Course

Event points — Kevin Sheehan 19, Doug Spitzer 18, Tom Pinzger 15, Randy Dreifke 15, George Ciotti 14, Jim McPhaul 14, Tom Jaehne 13, Ed Tomaszewski 12, Paul Gray 12, Tom Brand 12, George Rodis 12. Low scores — Sheehan 74, Dreifke 79, Jim Anderson 79, Keith Bosman 84, Gray 87, Rodis 87,Tomaszewski 88, Mike Galligan 89. Green balls — Sheehan (No. 3), Rodis (No. 14), Dreifke (No. 17). Skins — Sheehan (No. 3, No. 4, No. 5), Tomaszewski (No. 10), Bob Freund (No. 12). Birdies — Sheehan (No. 3, No. 4, No. 5), Tomaszewski (No. 10), Freund (No. 12).

Brighton Dale Ladies

Low gross — Karen Sarbacker (A), Amy Foerster (B), Joanne Gwaltney (C). Low net — Sarbacker (A), Foerster (B), Gwaltney (C). Low putts — Sarbacker (A), Vickie Kwasney (B), Nancy Somdahl (C). Birdies — Gail Gentz, Sarbacker. Chip-Ins — Edna Gross.

Bristol Oaks Bunnies

Low gross — Sue Cesnovar (CH), Michelle Dreifke (A), Dianne Neu (AB), Rose Schmidt (B). Low net — Cesnovar (CH), Driefke (A), Neu (AB), Paula Kubica (B). Low putts — Nancy Franzen (CH), Mary Ann Broesch, Driefke, Barb Winberg (A), Neu, Pam Pendrick (AB), Sandy Riese, Schmidt (B). Event No. 1 — Terry Ebner (CH), Ann Walker (A), Jane Behrens (AB), Judy Deschneau (B). Event No. 2 — Karen Tenuta (CH), Broesch (A), Neu (AB), Kubica (B).

Bristol Swingers

Low gross — Yvonne Siedjak 49. Low net — Siedjak 49 (A), Alice Linders 35 (B), Evie Fabian 39 (C). Low putts — Siedjak 16 (A), Linders 18 (B), Fabian 17 (C). Chip-Ins — Fabian (No. 16). Birdies — Fabian (No. 15). Event — Siedjak.

Bunker Broads

At Spring Valley C.C.

Low gross — Kaitlyn Bonomini 89. Low putts — Carol Allivato 30. Chip-Ins — Allivato. Skins — Bonomini 2, Carol Engberg, Michele Solger, Jenny Shepard. Birdies — Bonomini 2, Solger.

Fairway Friends

At Ives Grove G.L., Blue Course

Low gross — Judy Dabbs (A), Jan Kirschbaum (C). Low putts — Linda Cheney (A), Kirschbaum (B). Low net — Dabbs (A), Kirschbaum (B). Event: Dabbs (A), Kirschbaum, Betty Petersen (B).

KA Salute’

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Dennis Ruehle 42, Scott Althoff 42, Dan Valeri 44, Tim Dinan 44, Randy Schindler 44. Low under — Dinan. Closest to pin — Althoff (No. 4), Bill Broesch (No. 8). Skins — Greg Fox (No. 6).

Muni Dozen Seniors

Low gross — Hank Wheeler 40, Larry Weiss 40, Rick Koble 40, Bob Zatko 43. Low net — Mark Kober 29, Wheeler 30, Walt Gedgaudas 34, Frank Lamb 36. Birdies — Wheeler (No. 7, No. 9), Koble (No. 8). Closest to pin — Tom Kriederman (No. 1), Gedgaudas (No. 5). Longest putt — Kober (No. 3), Wheeler (No. 9).

Washington Park Ladies

Low gross — Yvonne Siedjak 44, Anne Springhoff 46. Low net — Springhoff 32 (A), Diana Parent 33 (B), Judy Waldron 29 (C). Low putts — Evie Fabian 15, Siedjak 15 (A), Parent 18 (B), Waldron, Dianne Neu (C). Closest to pin — Carol Callahan. Event: Carol Gumbinger.