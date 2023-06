Brat Stop Tour

At Ives Grove G.L.

Event points —Bruce Chwala 21, Vic Vercruysse 21, Mike Flatley 17, Tom Pinzger 17, Rick Flocker 14. Paul Gray 14, Jim Anderson 13, George Rodis 12, Bob Martin 11, Rob Garren 11. Low scores — Anderson 75, Garren 78, Flocker 83, Bruce Bosman 84, Chwala 85, Gray 86, Tom Brand 87, Keith Bosman 87, Doug Spitzer 87, Pinzger 88, Rodis 88, Bob Freund 88. Green balls — Gray (Red No. 3), Vercruysse (Red No. 6), Chwala (White No. 2), Rick Franzen (White No. 8). Skins — Brand (No. 1), Gray (No. 3), Anderson (No. 4), B. Bosman (No. 9), Flocker (No. 13), Chwala (No. 14), Franzen (No. 16), Ed Tomaszewski (No. 18).

Bristol Oaks Bunnies

Low gross — Nancy Franzen (CH), Mary Ann Broesch (A), Jane Behrens (AB), Michelle Waller (B). Low net — Franzen (CH), Broesch (A), Behrens (AB), Judy Deschneau (B). Low putts — Terry Ebner (CH), Ann Walker (A), Pam Pendrick (AB), Rose Schmidt (B). Event No. 1 — Broesch, Ebner, Karen Tenuta. Event No. 2 — Sue Cesnovar (CH), Broesch (A), Dianne Neu (AB), Schmidt (B).

Bunker Broads

At Spring Valley C.C.

Low gross — Jenny Shepard 95. Low putts — Mary Petit 30. Chip-Ins — Nancy Serpe, Petit. Skins — Marietta Mengo 3, Kaitlyn Bonomini 3, Shepard, Serpe, Michele Solger.

Crook’s Ladies

Low gross — Robyn Muff 45, Janet Niccolai 47, Sue Letsom 47, Judy Kasperczyk 49. Low net — Letsom 31.7. Low putts — Teri Govekar 14. Chip-Ins — Ann Rode (No. 6).

Double-Sauzeeeg

At Brighton Dale Links, White Birch, Back Nine

Low gross — Jim Anderson 36, Bobby Hughes 36, Dave Knuth 39, Jason Barnhill 40, Warren Kekahbah 40. Skins — Kekahbah (No. 10), Anderson (No. 13, No. 17), Bob Junkel Sr. (No. 15), Hughes (No. 18). Closest to pin — Hughes (No. 15). Low under — Hughes.

Fairway Friends

At Ives Grove G.L.

Low gross — Betty Anderson (A), Judy Kirby (B). Low putts — Anderson (A), Jan Kirschbaum (B). Low net — Deb Bruni (A), Kirby (B). Event — Anderson (A), Kirby (B).

Muni Dozen Seniors

First place — Rich Koble, Doug Ricker, Lee Englund 32. Second place — Hank Wheeler, Frank Lamb, Dan Kober, Dick Boston 33. Third place — Larry Weiss, Joe McDowell, Walt Gedgaudas, Mark Kober 37. Closest to pin — Wheeler (No. 1), Kober (No. 5).

Washington Park Ladies

Low gross — Yvonne Siedjak 43, Anne Springhoff 46, Evie Fabian 49. Low net — Springhoff 32 (A), Carole Milles 38, Linda Swan 38, Carol Callahan 38 (B), Judy Waldron 34 (C). Low putts — Siedjak 16 (A), Jana Prentieks 16, Swan 16 (B), Dianne Neu 16 (C). Chip-Ins — Gerry Mayew (No. 5), Karmen Kriederman (No. 5). Closest to pin — Springhoff.