Beer Gardens Birdies

Low gross — RaeEllen Thomsen 42, Stacey Chike 43, Joyce Rasch 43, Cathy Wamboldt 43. Low net — Chike 29.9, Maureen Goldstein 30.3, Colleen Belmont 30.4. Low putts — Thomson 12, Chike 14. Birdies — Rasch (No. 3), Patti Molitor (No. 1).

Brat Stop Tour

At Midlane C.C., Wadsworth, IL

Event points — Gordy Hess 19, Mike Flatley 18, Vic Vercruysse 18, George Ciotti 16, Bob Freund 15, Tom Pinzger 14, Jim Anderson 14, Doug Spitzer 13, Jim McPhaul 12, Bob Martin 12, Bruce Chwala 12. Low scores — Hess 81, Anderson 81, Freund 86, Randy Dreifke 86, Pinzger 87. Green balls — Pinzger (No. 2), McPhaul (No. 8), George Rodis (No. 14), Keith Bosman (No. 17). Skins — Martin (No. 1), McPhaul (No. 3), Anderson (No. 4), Freund (No. 9), Dreifke (No. 16). Eagles — Martin (No. 1).

Bristol Oaks Bunnies

Low gross — Sue Cesnovar, Karen Tenuta (CH), Pam DeGrace (A), Dianne Neu (AB), Michelle Waller (B). Low net — Tenuta (CH), DeGrace (A), Neu (AB), Paul Jakubowski (B). Low putts — Cesnovar (CH), Michelle Dreifke, Jill Gray (A), Jane Behrens, Linda Kosecki, Neu, Pam Pendrick (AB), Jakubowski (B).

Bristol Swingers

Low net — Kris Schneiter 38 (A), Alice Linders 36 (B), Evie Fabian 31 (C). Low putts — Schneiter 18 (A), Linders 16 (B), Jeanne Becker 17 (C). Event — Schneiter.

Darula Classic

At Petrifying Springs G.C.

Low gross — Mike Thomey 40, Randy Dreifke 41. Closest to pin — Dreifke (No. 12, No. 16). Skins — Thomey (No. 10), Dreifke (No. 12).

Fairway Friends

At Ives Grove G.L., White Course

Low gross — Deb Bruni 52 (A), Jan Kirschbaum 68, Robin Lura 68 (B). Low net — Liz Gentile 28 (A), Kirschbaum 37 (B). Low putts — Gentile 16 (A), Kathy Kusters 19 (B). Event — Gentile (A), Lura (B).

KA Salute’

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Bob Hughes 38, Jeff Dulak 41, Bill Broesch 41. Low under — Broesch. Closest to pin — Broesch (No. 4), Dulak (No. 8). Skins — Jack Jackson (No. 2), Hughes (No. 5), Forest Key (No. 6).

Muni Senior

Low gross — Tom Bernhaty 43 (A), Lowell Clapp 45 (B), Dave Maki 51 (C), Steve Yurchak 49 (D). Low net — Art Moreno 32 (A), Fred Feivor 35 (B), Maki 32 (C), Yurchak 27 (D). Birdies — Joe Anderson (No. 2). Longest putt — Mike Lindholm. Closest to pin — Clapp.

Roaming Rebels

At Bristol Oaks G.C.

June 20 results

Low gross — Pat Stone 52, Barb Flocker 54, Cori Mueller 55, Cindy Rosko 55. Low net — Chris Schroeder 18.4.

June 13 results

Low gross — Barb Elsen 48, Cori Mueller 49, Beth Nosek 50. Low net — Chris Schroeder 27.4, Heide Ermert 27.5. Low putts — Mueller 15, Pat Stone 16. Event — Barb Elsen.