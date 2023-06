Brat Stop Tour

At Rivermoor G.C.

Event points — Dennis Ciskowski 20, Bruce Chwala 17, Jim Anderson 16, George Ciotti 16, Rick Franzen 15, Paul Gray 14, Mike Galligan 12. Low scores — Anderson 79, Randy Dreifke 81, George Rodis 86, Bruce Bosman 87, Keith Bosman 87, Chwala 87, Gordy Hess 87, Tom Pinzger 88, Doug Spitzer 88, Bob Freund 88. Green balls — Galligan (No. 5), Al Swartz (No. 7), K. Bosman (No. 13), Franzen (No. 13), Ciskowski (No. 17). Skins — Rodis (No. 2), Freund (No. 4), Tom Brand (No. 15).

Brighton Dale Ladies

Low gross — Kris Allison, Karen Sarbacker, Jan Thieme (A), Amy Foerster (B), Joanne Gwaltney (C). Low net — Renee Smith (A), Foerster (B), Gwaltney (C). Low putts — Allison, Thieme (A), Betty Avery (B), Fran Fonk (C). Birdies — Sarbacker, Foerster. Chip-Ins — Vickie Kwasney, Gwaltney, Nancy Somdahl.

Bunker Broads

At Spring Valley C.C.

Low gross — Donna Spittle 102. Low putts — Maggie Young 30. Chip-Ins — Carol Allivato. Skins — Young, Michele Solger, Carol Engberg 2, Mary Petit 2, Spittle 3.

Crook’s Ladies

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Kim Pfarr 92, Teri Govekar 97, Patty Maloney 99, Brenda Boss 100. Low net — Pfarr 63.2, Marilyn Krieger 65.4. Low nine — Maloney 44. Low putts — Govekar 34. Birdies — Krieger (No. 4), Maloney (No. 3), Roxane Sobanski (No. 3, No. 16). Chip-Ins — Kim Melito (No. 3), Pfarr (No. 17), Bonnie Schultz (No. 3).

Fairway Friends

At Ives Grove G.L.

Low gross — Betty Anderson 54, Judy Dabbs 54. Low putts — Barb Grevenow 16. Event — Cindy Allan.

KA Salute’

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Randy Schindler 40, Dennis Hoff 41, Mike Lange 45. Low under — Steve Allemend. Closest to pin — Scott Bohn (No. 11), Greg Fox (No. 16). Skins — Dan Valeri (No. 10). Eagles — Schindler (No. 13).

Muni Dozen Seniors

Low gross — Hank Wheeler 40, Larry Weiss 42, Bob Ball 42, Bob Zatko 43. Low net — Dan Kober 30, Wheeler 32, Gedgaudas 32, Frank Lamb 33. Birdies — Doug Ricker (No. 3), Lee Englund (No. 6). Closest to pin — Kober (No. 1), Weiss (No. 5). Longest putt — Gedgaudas (No. 9).