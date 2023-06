Beer Gardens Birdies

Low gross — Patti Molitor 42, Sue Millhouse 42. Low net — Maureen Goldstein 27, Millhouse 29.4. Low putts — Diane Northern 14. Chip-Ins — Joyce Rasch (No. 5), Northern (No. 8). Birdies — Northern (No. 8).

Darula Classic

At Petrifying Springs G.C.

Low gross — Randy Dreifke 35, Ed Tomaszewski 42, Tom Pasquali 43, Mike Galligan 43. Skins — Dreifke (No. 10). Closest to pin — John Huck (No. 12), Tom Pinzger (No. 16).

Double-Sauzeeeg

At Brighton Dale Links, front nine, White Birch course

Low gross — Jim Anderson 39, Kelly Donovan 39, Paul Grochowski 41, Tom Barnhill 42, Jeff Valeri 42. Closest to pin — Joe Junkel (No. 4), Joe Bilotti (No. 8). Low under — Grochowski. Skins — Donovan.

Muni Senior

Low gross — Mike Lindholm 40 (A), Fred Fervor 43 (B), Al Smestad 50 (C), Steve Yurchak 54, Dave Maki 54 (D). Low net — Lindholm 30 (A), Art Moreno 31 (B), Mike Graziano 35 (C), Bob Krunnel 33. (D). Birdies — Feivor (No. 7), Tom Goetluck (No. 2), Tom Bernhart (No. 2), Lindholm (No. 3, No. 7). Longest putt — Maki. Closest to pin — Joe Anderson.