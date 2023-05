Brightondale Ladies (5/4)

Low gross — Jan Thieme 81, Kris Allison 87 (A), Amy Foerster 94, Vickie Kwasny 103 (B), Joanne Gwaltney 106 (C). Low putts — Karen Sarabacker (A), Foerster (B), Gwaltney (C). Birdies — Thieme, Foerster, Kwasny. Chip-Ins — Sarbacker.

Bristol Swingers (5/9)

Low net — Kris Schneiter 38, Anne Springhoff 38 (A), Betsy Wagner-Shiffra 39 (B), Debbie Shumacher 35 (C). Low putts — Yvonne Siedjak 16 (A), Evie Fabian 19, Wagner-Shiffra 19 (B), Judy Waldron 18, Shumacher 18 (C). Event — Dianne Neu.

Bristol Swingers (5/16)

Low gross — Yvonne Siedjak 43, Kris Schneiter 48, Betsy Wagner-Shiffra 48. Low net — Siedjak 31 (A), Wagner-Shiffra 30 (B), Debbie Shumacher 33 (C). Low putts — Schneiter 16 (A), Wagner-Shiffra 18 (B), Jeanne Becker 16 (C). Chip-Ins — Becker (No. 4). Event — Dianne Neu.

Bunker Broads (5/18)

At Spring Valley C.C.

Low gross — Kaitlyn Bonomini 84. Low putts — Bonomini 29. Chip-Ins — Marietta Mengo, Carole Johnson, Carol Anderson. Skins — Carol Engberg, Mengo (2), Michele Solger (2), Donna Spittle (3), Bonomini (3).

Crook’s Ladies (5/18)

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Robyn Muff 96, Patty Maloney 98, Janet Niccolai 100. Low putts — Teri Govekar 33.Chip-Ins — Marilyn Krieger (No. 3), Maloney (No. 4), Niccolai (No. 2, No. 5). Birdies — Judy Kasperczyk (No. 16), Maloney (No. 17), Kim Meito (No. 12), Muff (No. 4).

Darula Classic (5/15)

At Petrifying Springs G.C.

Low gross — Randy Dreifke 39, Willie Frank 42, Mike Thomey 43. Closest to pin — Jim Hanson (No. 12), Ed Tomaszewski (No. 16). Skins — Tomaszewski (No. 10), Dreifke (No. 13, No. 18).

KA Salute’ (5/10)

At Shepherd’s Crook G.C.

Low gross — Bob Hughes 40, Dennis Ruhle 42, Jack Jackson 45, Dale Steinmetz 45. Low under — Hughes. Closest to pin — Randy Schindler (No. 4), Steve Allmend (No. 8). Skins — Jeff Dulak (No. 9).

Muni Dozen Seniors (5/11)

Low gross — Tom Goetluck 43, Bob Ball 43, Hank Wheeler 44, Bob Zatko 45, Doug Ricker 46. Low net — Ricker 35, Zatko 35, Goetluck 36, Lee Englund 37, Dan Kober 38, Walt Gedgaudas 35. Closest to pin — Englund (No. 5). Longest putts — Gedgaudas (No. 3), Goetluck (No. 9).

Muni Dozen Seniors (5/18)

Low gross — Bob Zatko 40, Tom Goetluck 41, Hank Wheeler 43, Dick Boston 45. Low net — Joe McDowell 28, Zatko 30, Boston 32, Mark Kober 32, Dan Kober 33. Closest to pin — Goetluck (No. 1). Longest putts — Boston (No. 3), Zatko (No. 9).

Muni Senior (5/9)

Low gross — Mike Lindholm 45, Tom Bernhart 45 (A), Rich Lindquist 48 (B), Art Moreno 51 (C), Dave Maki 56 (D). Longest putt — Fred Feivor.

Muni Senior (5/16)

Low gross — Joe Anderson 43 (A), Jim Larson 42 (B), Art Moreno 48 (C), Dale Kroll 48 (D). Closest to pin — Larson. Longest putt — Fred Feivor.

Washington Park Ladies (5/4)

Low gross — Yvonne Siedjak 42, Anne Springhoff 47. Low net — Siedjak 32 (A), Alice Linders 34 (B), Judy Waldron 47, Dianne Neu 47 (C). Low putts — Siedjak 14 (A), Diana Parent 18 (B), Dianne Neu 17 (C). Closest to pin — Siedjak.

Washington Park Ladies (5/18)

Low gross — Yvonne Siedjak 45, Evie Fabian 48. Low net — Siedjak 35 (A), Alice Linders 35 (B), Debbie Shumacher 31 (C). Low putts — Siedjak 16 (A), Linders 19 (B), Carol Peratt 12 (C). Closest to pin — Karmen Johnson. Chip-Ins — Peratt (No. 8). Event — Siedjak.