Brat Stop Tour

At Ives Grove G.L.

Final four with event points — Jim Anderson 152, Paul Gray 134, George Rodis 130, Tom Pinzger 127. Tour champion — Anderson. Low scores — Anderson 75, Micah Bosman 76, Randy Dreifke 78, Ed VanTine 78, Gray 82, George Ciotti 85, Keith Bosman 85, Rodis 85, Gordy Hess 86, Bruce Chwala 86, Pinzger 87, Bruce Bosman 87, Bob Freund 87, Vic Vercruysse 87. Green balls — Anderson (No. 2, No. 7), Mike Galligan (No. 8), M. Bosman (No. 5). Skins — K. Bosman (No. 2), Galligan (No. 8), Gray (Blue No. 4), Jim McPhaul (Blue No. 5), Anderson (Blue No. 7, No. 9).