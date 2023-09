Brat Stop Tour

At Bittersweet G.C., Gurnee, Ill.

Event points — Tom Jaehne 19, Bruce Bosman 19, Jim Anderson 18, Mike Galligan 18, Doug Spitzer 15, Bob Freund 13, Tom Pinzger 12, Paul Gray 12, Gordy Jess 12, Randy Dreifke 11. Low scores — Dreifke 76, Anderson 76, Gray 78, Bosman 82, Hess 86, Ed Tomaszewski 87, Spitzer 88, Freund 89. Green balls — Spitzer (No. 3, No. 13), Anderson (No. 6), Bosman (No. 17). Skins — Dreifke (No. 1), Freund (No. 4), Bosman (No. 6, No. 17), Mike Flatley (No. 7), Hess (No. 14), Anderson (No. 18).