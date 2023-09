Double-Sauzeeeg

At Brighton Dale Links, Front 9 Blue Course

Low gross — Dave Knuth 37, Jim Anderson 38, Warren Kekahbah 39. Closest to pin — Knuth (No. 3, No. 8). Skins — Kekahbah (No. 5), Jimmy Ventura (No. 8). Low under — Tom Pacetti.

KA Salute’

At Shepherd’s Crook G.C.

Week 17

Low gross — Homer Ewens 39, Dennis Hoff 42, Dennis Ruhle 42. Low under — Robert Wells. Closest to pin — Forest Key (No. 4), Scott Altholff (No. 8). Skins — Greg Fox (No. 2), Ewens (No. 5, No. 7).

Week 18

Low gross — Homer Ewens 40, Dennis Ruhle 41, Kurt Lehrmann 43. Low under — Ewens. Closest to pin — Robert Wells (No. 11), Bob Hughes (No. 16). Skins — Ewens (No. 11, No. 17), Dan Valeri (No. 13), Hughes (No. 14), Greg Fox (No. 15). Second half champions — Dale Steinmetz, Ewens.

Muni Senior

Low gross — Mike Lindholm 41 (A), Fred Feivor 44 (B), Dave Maki 50 (C), Steve Yurchak 54 (D). Low net — Dave Barthuly 31 (A), Larry Thomack 30 (B), Maki 32 (C), Yurchak 35 (D). Longest putt — Lindholm. Birdies — Lindholm (No. 2), Tom Bernhart (No. 7).

Roaming Rebels

At Shiloh Park G.C., Zion, IL

Low gross — Barb Elsen 50, Cindy Rosko 51, Deb McGovern 51, Char Willems 52. Low net — Linda Cohn 32. Low putts — Cohn 16, Elsen 16. Birdies — McGovern (No. 4). Event — Elsen.

Brat Stop Tour

At Johnson Park G.C.

Event points — Randy Dreifke 21, Paul Gray 17, Jim Anderson 16, Gordy Jess 15, Keith Bosman 14, Dennis Ciskowski 13, Tom Pinzger 12, Al Swartz 12, Jim McPhaul 12, Gil Llanas 12. Low scores — Anderson 76, Dreifke 79, K. Bosman 85, McPhaul 87, George Rodis 87, Bruce Bosman 88, Ed Tomaszewski 89, Bob Martin 89. Green balls — Tomaszewski (No. 3), Hess (No. 6), Bruce Chwala (No. 11), Dreifke (No. 13), Anderson (No. 18). Skins — K. Bosman (No. 4), Anderson (No. 8, No. 12), Gray (No. 10), Chwala (No. 11), Dreifke (No. 16).